Anne Sütü Haftası'nda Kayseri'de Anne ve Bebeklere Ziyaret

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve teşkilat mensupları, "Anne Sütü Haftası" kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi'nde yeni doğum yapan anneleri ve bebeklerini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında annelere çeşitli hediyeler takdim edilirken, anne sütünün bebeklerin sağlıklı gelişimi açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Etkinlik, hem annelerin moral bulmasına hem de anne sütü konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sundu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, şu ifadelere yer verdi:

"Anne sütü, bir bebeğin hayata en sağlıklı başlangıcıdır. Bu hafta vesilesiyle annelerimizin yanında olmak, onların bu özel anlarını paylaşmak istedik. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, en kıymetli emanetimizdir. Onların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için anne sütü hayati bir rol oynuyor. Kadınlarımızı hem fiziken hem de duygusal olarak desteklemek bizim öncelikli görevimiz. Bu gibi etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de annelerimizin yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyoruz." - KAYSERİ