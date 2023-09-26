Ankaralılar Mevlid Kandili için camilere akın etti Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Ankaralı vatandaşlar camilere akın etti.

Ankaralılar Mevlid Kandili için camilere akın etti

ANKARA - Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Ankaralı vatandaşlar camilere akın etti.

Ankara'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi aileleriyle birlikte Mevlid Kandili nedeni ile başta Kocatepe Camii olmak üzere şehrin camilerine akın etti. Kocatepe Camii'nde kandil nedeniyle düzenlenen programda dualar edildi ve ilahiler okundu. Vatandaşlar dini olarak öneme sahip bu günü Kocatepe Camii'ne gelerek değerlendirdi. Yatsı namazından önce düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi göstererek camiyi doldurdu. Genç yaşlı demeden camiyi dolduran vatandaşlar, içleri ısıtan görüntülere yol açtı.