Ankara yerel haberleri | Pursaklar Belediyesinden kursiyerlere tanışma ve kaynaşma yemeği

Pursaklar Belediyesi, Hanım Evleri'nde kurslara başlayacak olan kursiyerlere, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kahvaltı programı düzenledi.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nde eğitim alacak olan kursiyerler; bilgisayar kullanımı, hızlı klavye, sekreterlik, bilgisayarlı muhasebe, işaret dili, çocuk gelişimi, İngilizce, Arapça, Osmanlıca, güzel konuşma ve diksiyon kursları, takı tasarımı, kazaziye, iğne oyası, kurdele nakışı, mefruşat, dikiş, cilt bakımı, makyaj, pastacılık, yağlı boya resim, üç boyutlu perspektif resim, tezhip vb. hobi ve meslek edinme kursları öncesi kahvaltı programında bir araya geldi.

"Kursiyerlerimiz, hayatlarına yeni bir yol çizme imkanına sahip olacak"

Kursiyerlerin eğitim öncesi motivasyonlarının artması için tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kadınların; hobi, meslek öğrenme ve boş zamanlarını iyi değerlendirmek için Hanım Evleri'mizde açılan kurslara yoğun ilgileri her geçen gün artarak devam ediyor. Kursiyerlerimiz, Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği içerisinde verdiğimiz kurslarda, hayatın her alanıyla ilgili sosyal, kültürel, mesleki kurslar alabilecek. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimler ile birlikte kursiyerlerimiz herhangi bir yerde çalışabilecek yetkinliğe ulaşabilecek. Kursiyerlerimiz, gösterecekleri üstün beceriler ile birlikte eğitimlerini başarıyla tamamlayarak hayatlarına yeni bir yol çizme imkanına sahip olacak. Bu anlayışla eğitim almaya ve yeni beceriler öğrenmeye gelen kursiyerlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA