Ankara yerel haberleri | Çankaya'da 'Açık Hava Sinema Günleri' Devam Ediyor

Ankara yerel yerel haberine göre Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği “Açık Hava Sinema Günleri” bu hafta Akpınar, Emek ve Koru'da devam edecek.

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği "Açık Hava Sinema Günleri" bu hafta Akpınar, Emek ve Koru'da devam edecek.

Çankaya'nın geleneği "Açık Hava Sinema Günleri"; 12, 13 ve 14 Ağustos'ta Koru Arcadium AVM Arkası, Emek ve Akpınar pazar yerlerinde düzenlenecek gösterimlerle devam edecek. Bu hafta sonu üç mahallede Aykut Enişte 2, Baba (The Father) ve Eltilerin Savaşı filmleri Çankayalılarla buluşacak. Etkinliklere katılan Çankayalılara, patlamış mısır ve gazoz ikram edilecek.