Ankara yerel haberleri | Ankara Tabip Odası'ndan Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'a Ödül

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Ankara Tabip Odası'nın 93'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri'nde düzenlenen törende, basın ve sağlık alanında yaptığı örnek çalışmalardan dolayı birçok kişi ve kuruma ödül verildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Ankara Tabip Odası tarafından Sağlık Özel Ödülü'ne layık görüldü.

"YENİMAHALLE ASM'LERİNİN YÜZDE 70'İNİ FETHİ YAŞAR YAPMIŞ"

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür'ün açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Başkan Yaşar'a teşekkür ederek plaketini veren Baytemür, "Bu sene içerisinde, arsası güzel olan birçok aile sağlığı merkezini çıkarmaya çalıştılar. Biz, bu haberi aldığımızda kamu binalarında görev yapan arkadaşlarımızın özele çıkmasının doğru olmadığını söyledik ve tek tek belediye başkanlarıyla konuştuk. Yenimahalle'de de bir ASM bu şekildeydi. Oradaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, Fethi Bey'in bir ASM yaptığını dile getirdiler. Daha biz Fethi Başkan ile konuşmadan bunu öğrendik. Bunun yanında bir şey daha öğrendik ki o da Yenimahalle ASM'lerinin yüzde 70'ini Fethi Yaşar yapmış. Ayrıca Onkoloji Hastanesi yanına da bir konuk evi yapmış. Kendisine, bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLANIN BÖLGEMDE YAŞAYAN HEMŞERİLERİMİN İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ OLDUĞUNA İNANDIM"

Ödüle layık görülmenin gururunu yaşadığını dile getiren Fethi Yaşar da göreve geldiği günden beri sadece devleti yereliyle değil geneliyle bir bütün olarak görmeye gayret ettiğini söyledi. Yaşar, "Önemli olanın bölgemde yaşayan hemşerilerimin ihtiyaçlarının giderilmesi olduğuna inandım. Bu nedenle de göreve geldiğim günden itibaren 'sağlık ya da eğitim hizmetlerine katkıda bulunmak benim işim değil' demedim. Özellikle pandemi döneminde ne kadar önemli olduğu ortaya çıkan birinci basamak sağlık hizmetleri olan aile sağlığı merkezleri yapmaya başladık. Binalarda tutulan dairelerde, derme çatma dükkanlarda verilen sağlık hizmetlerini parklarda vermeye karar verdik. Yeşil alanlarımızın bir tarafında tek katlı ama içinde doktor odaları, muayenehaneleri, mutfağı, tuvaleti olan sağlık ocakları yaptık. Bugüne kadar yaptığımız 42 sağlık ocağımızla vatandaşlarımız, yürüme mesafesinde giderek kalabalık ve kaostan uzakta hizmet alabiliyorlar" diye konuştu.

KANSER HASTASI VE YAKINLARINA 140 KİŞİLİK MİSAFİRHANE

Ayrıca kanser hastaları ve yakınlarına hizmet veren Zübeyde Hanım Konuk Evi'ni de yaptıklarını vurgulayan Yaşar, "Çayyolu'nun ilk hastanesi olan İbrahim-Feruzet İmirzalıoğlu Hastanesi'ni hizmete açarak Gazi Üniversitesi'ne teslim ettik. Karşıyaka Mahallemizde yine diş polikliniği hizmete açarak onu da Gazi Üniversitesi'nde devrettik. Bir de Türkiye'nin en büyük ve donanımlı kanser hastanesi olma özelliği bulunan ve Türkiye'nin her yerinden tedavi için gelen hastaların bulunduğu Onkoloji Hastanesi yanına 140 kişilik Zübeyde Hanım Konuk Evi inşa ederek hizmete açtık" dedi.