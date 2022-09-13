Ankara yerel haberi | Yenimahalle'de Okul Çantaları Belediyeden

Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilere okul çantası dağıttı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından ilçe genelinde tespit edilen 15 okulda toplam bin 200 okul çantası dağıtıldı. Yetkililer, çantaları tek tek öğrencilere teslim ederek, ailelerin bir nebze de olsa eğitim yükünü hafifletmeye çalıştı.

"SİZLERİN İYİ YETİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yaz tatili boyunca yaptıkları tadilatlarla okulları yeni eğitim öğretim yılına hazırladıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sağlıklı toplum sağlıklı eğitimden geçer. Bütün imkanlarımızla eğitime destek oluyoruz. Yaz tatili boyunca elimizden geldiğince okullarımızın eksiklerini gidermeye çalıştık. Şimdi de ekonomik açıdan zor günler geçiren ailelerimize destek olmak adına çocuklarımıza okul çantalarını hediye ettik. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için çalışıyoruz" dedi.