Ankara yerel: Ankara Büyükşehir'den Duayen Gazeteci Ali Öcal Anısına Anlamlı Organizasyon

Ankara yerel yerel haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent basınının duayen isimlerinden merhum spor yazarı ve gazeteci Ali Öcal anısına kupa maçı düzenleyecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü ile Karadeniz Ereğli Belediyespor, 25 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Yenikent Osmanlı Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkent basınının duayen isimlerinden merhum spor yazarı ve gazeteci Ali Öcal anısına kupa maçı düzenleyecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü ile Karadeniz Ereğli Belediyespor, 25 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Yenikent Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Başkent, 25 Eylül Pazar günü duayen gazeteci ve spor yazarı Ali Öcal anısına düzenlenecek "ABB Ali Öcal Kupası"na ev sahipliği yapacak. ABB FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü ile Karadeniz Ereğli Belediyespor, 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 17.00'de Yenikent Osmanlı Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

KUPA MAÇINA AİLESİ DE KATILACAK

Merhum gazeteci Ali Öcal'ın ailesinin de izleyeceği müsabakanın önemine değinen ABB FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticisi Taner Bozkuş, "Takımlarımızın sezona hazırlıkları kapsamında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara sporuna önemli katkıları olan deneyimli spor yazarı Ali Öcal'ı böyle bir kupa maçı ile anacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, taraftarları bu özel maça bekliyoruz" dedi.