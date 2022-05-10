Ankara'nın Kelebek Dünyası Başkentlilerle Buluştu

ANKARA (ANKA) -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan 175 kelebek türünü Başkentlilere tanıtmak amacıyla fotoğraf sergisi açtı. Altın Oran Fotoğraf Sanatı Derneği ve TÜRKEL Kelebek Araştırma Topluluğu iş birliğiyle hazırlanan " Ankara'nın Gündüz ve Gece Kelebekleri" konulu fotoğraf sergisi, 15 Mayıs'a kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açık olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, " Ankara'nın Gündüz ve Gece Kelebekleri" konulu fotoğraf sergisi ile kentin kelebek dünyasını Başkentlilere tanıttı.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Altın Oran Fotoğraf Sanatı Derneği ve TÜRKEL Kelebek Araştırma Topluluğu iş birliğiyle hazırlanan fotoğraf sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.

175 KELEBEK TÜRÜ BAŞKENT'TE YAŞIYOR

Sergi açılışına katılan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Başkent'te 175'in üzerinde kelebek ve güve çeşidi bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

" Ankara'mızda 175 üzerinde kelebek ve güve çeşidi var ama maalesef çoğu Ankaralı hemşehrilerimiz tarafından bilinmemekte. Ankara'daki böylesi önemli bir zenginliğin Ankaralılar tarafından görünür, bilinir hale gelmesini ve gelecek nesillere aktarmayı arzu ettik. Hedefimiz doğal, tarihi ve kültürel değerlerine, arkeolojik mirasına sahip çıkarak Ankara'mızı yaşanılır, nitelikli, kimlikli bir kent haline getirmek. Diğer ilçelerimizde de Nallıhan'dan Evren'e kadar sergimizi gezdirip Ankara'daki var olan tüm değerlerimizin Ankaralılar tarafından bilinmesini hep birlikte sağlayacağız."

Başkent'in kelebek dünyasını anlatan sergi ile farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Altın Oran Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Ataç da "Türkiye'de hiç gece kelebekleri sergisi yapılmadı. İlk kez Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Farkındalık yaratmış olmak bizi mutlu ediyor. Gece kelebekleri pek bilinmeyen bir konudur ve bunlar çok özel kelebeklerdir. Bu yüzden kelebekleri tanıtmak gerekiyor" dedi.

BAŞKENTLİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

15 Mayıs'a kadar açık kalacak sergiye fotoğraf sanatçıları kadar Başkentliler de yoğun ilgi gösterirken, ilk kez Başkent'in gece ve gündüz kelebeklerini keşfeden ziyaretçiler düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Nihan Bayındır: "Uzun yıllardır fotoğrafla uğraşıyorum. Doğa benim için bir tutku. Tüm insanları doğadaki güzelliklerle buluşmaya davet ediyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediyesinin sanata sahip çıkması bizi mutlu ediyor, bundan güç alıyoruz. Daha iyi şeyler yapmak için teşvik ediliyoruz."

-Aysun Aydın: "Tabiatı çok seviyorum. Belediyenin böyle bir sergiye ev sahipliği yapması çok güzel. Kelebek fotoğraflarını inceledim ve bu kadar çeşit olduğunu bilmiyordum. Yakından inceleme imkanı da buldum."

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