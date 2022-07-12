'Ankara Miras Şantiye Gezileri' başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını Başkentlilere açıyor. "Ankara Miras Şantiye Gezileri" uygulamasını başlatacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, " Ankara'mızın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin şehri tanımasını sağlamak amacıyla "Ankara Miras Şantiye Gezileri" uygulamasını başlatıyor. Başkentte kaderine terk edilmiş ve yıllara meydan okuyan sembol yapıları bir bir ayağa kaldıran ABB, kent tarihini tanıtmak için restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını ziyarete açıyor. Yeni uygulamanın başlayacağını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, " Ankara'mızın tarihi ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Düzenleyeceğimiz Ankara Miras Şantiye Gezi programına uzman rehberler eşliğinde katılarak çalışmalarımızı yerinde görüp bilgi sahibi olabilirsiniz" dedi.

Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma şantiyesindeki çalışmalar hakkında uzman rehberler eşliğinde ücretsiz olarak bilgilendirilecek olan vatandaşlar, internet adresi üzerinden form doldurarak bu gezilere katılabilecek.

Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'nde şantiye turları

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilecek uygulama kapsamında Roma Tiyatrosu, Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma ve Arkeopark şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde görmek, incelemek ve bilgi almak isteyen Başkentlilere uzman rehberler eşlik edecek. Kültürel miras bilincini güçlendirmek için birçok etkinliğe de ev sahipliği yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' uygulaması ile kent turizmini de canlandırmayı hedefliyor.

Tarihi mirasa saygı

Arkeolojik mirasa saygı duyduklarını ve bu alanlarda başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarını Başkentlilere yerind göstermek istediklerini belirten ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şu bilgileri verdi:

"Ankara'mızın tarihi ve kültürel arkeolojik mirasını korumaya yönelik projelerimiz hızla devam ediyor. Bunların bir kısmı proje aşamasında bir kısmı da uygulama aşamasında. Ankara kamuoyu bunları yakından takip ediyor ama biz bunun yeterli olmayacağını düşündük. Belediye yönetimi olarak arzu ettik ki yaptığımız bu çalışmalar tüm Ankaralılar tarafından yerinde bilinsin, görülsün, fark edilsin. Çünkü bilmezseniz sahip çıkamıyorsunuz bilmezseniz koruyamıyorsunuz. Bu çerçevede özellikle tarihi kültürel arkeolojik mirasa yönelik yaptığımız uygulama çalışmalarını yerinde gösterebilmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı olarak Ankara Miras Şantiye Gezileri programını başlattık."

"Restorasyonların yapıldığı şantiyeleri yerinde gezdireceğiz misafirlerimize"

İlk etapta temmuz ve ağustos aylarında düzenlenecek şantiye gezi programının talep gelmesi halinde devam edeceğini söyleyen Ödemiş, "Bu şantiyelerimiz arasında 2 bin yıllık Roma Tiyatrosu var. Hemen bitişiğinde Arkeopark var ki 17 bin metrekarelik bu alan, Türkiye'nin belki de gerçek anlamda tek Arkeopark'ı olacak. Yine Ankara Kalesi içerisinde Osmanlı Dönemi'ne ait tescili yapılan yapılar var. Burada restorasyonların yapıldığı şantiyeleri yerinde gezdireceğiz misafirlerimize. Böylece Ankara'nın var olan tüm tarihi, kültürel gibi arkeolojik varlıklarının özellikle Ankaralı hemşehrilerimiz tarafından bilinir olmasını sağlayacak ve bundan sonra da hep beraber koruyacağız" dedi.

Online başvuru

Tarihi katmanların gün yüzüne çıkarıldığı kültür mirasları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gezi ile Başkentlilere yakından tanıtılacak. Düzenlenecek kültür etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar, formda kişisel bilgileri ile gezmek istedikleri şantiyeler ve ziyaret tarihlerini işaretleyerek online başvuru yapabilecek. 23-30 Temmuz 2022 ile 13-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Roma Tiyatrosu ve Arkeopark şantiyesi saat 11.00-12.00 saatleri arasında, Ankara Kalesi şantiyesi ise 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel