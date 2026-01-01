Haberler

Ankara'da yeni yıl coşkuyla karşılandı

Güncelleme:
Ankara Kızılay meydanında vatandaşlar, 2026'nın gelişini dans ederek ve şarkı söyleyerek kutladı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak kimlik kontrolü ve çanta araması yaptı, vatandaşların güvenli bir şekilde kutlama yapmasını sağladı.

Ankara Kızılay'da vatandaşlar yeni yıla "merhaba" dedi. Polis ekipleri cadde, sokakların giriş çıkışlarında kimlik kontrolü ve çanta araması gerçekleştirdi.

Ankara'nın en işlek noktalarından birisi olan Kızılay meydanında vatandaşlar 2026'nın gelişini kutladı. 2026'nın ilk dakikalarını meydanda bulunan vatandaşlar dans ederek ve şarkı söyleyerek kutladı. Cadde üzerinde seyir halinde olan araçlar ise korna çalarak kutlamalara eşlik etti. Vatandaşlar kolluk kuvvetlerinin denetimleri arasında kutlamaları gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetleri, tedbirler kapsamında vatandaşları üst araması yaparak meydanlara girişine izin verdi. Meydanlarda ise ekipler herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekletildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
