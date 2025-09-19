Ankara Kent Konseyi Başkanı Yılmaz, AHİD Genel Başkanı Yaman'ı Ziyaret Etti

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yeniden başkan seçilen AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman'ı ziyaret etti.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 17'nci Olağan Genel Kurul'un ardından yeniden başkan seçilen Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman'ı ziyaret etti. Görüşmede Ankara'nın tarihi, kültürü ve sivil toplum faaliyetleri de konuşuldu. Yılmaz, "Ankara'nın kültürel mirasına sahip çıkan, hemşehrilik bilincini canlı tutan ve toplumsal dayanışmaya büyük katkı sunan çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Şehrimizin değerlerini yaşatma gayretinizle çocuklarımıza, gençlerimize, kadın ve engellerimize ilham olan projeleriniz ve Ankara sevdasını yüreklerde diri tutan etkinlikleriniz, sadece bir dernek faaliyeti değil, aynı zamanda bir aidiyet ve vefa hareketidir" dedi.

Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olmasının yanı sıra Türk dünyasının da başkenti olduğunu ifade eden Yılmaz, "Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği'nin ortak hafızamızı yaşatma, geleneklerimizi aktarma ve hemşehrilik hukukunu güçlendirme yolundaki çabaları çok kıymetlidir. Yürüttüğünüz her çalışmada emeği geçen tüm üyelerinizi ve gönüllülerinizi yürekten kutluyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Başkan Yaman, "Ortak amacımız Ankaralılık bilincini geliştirmek, Ankara'mızın sivil toplum gücünü büyütmek. Biz Ankaralılar Derneği olarak bu doğrultuda projeler yapıyoruz. Kent Konseyi Başkanımız Halil İbrahim Yılmaz ve yönetimine de Ankara için yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu projelerde de Ankaralılar Derneği olarak destek vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - ANKARA