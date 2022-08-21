Ankara haberleri! Yenimahalle Belediyesi'nden Sünnet Şöleni

Ankara haberi... Yenimahalle Belediyesi’nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediği Sünnet Şöleni bu yıl da Yakacık Mesire Alanı’nda yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi'nin her yıl ihtiyaç sahibi aileler için düzenlediği Sünnet Şöleni bu yıl da Yakacık Mesire Alanı'nda yapıldı.

Şölene; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Sezen Yurtsever, Evren Çelik ve Serdar Şimşek'in konser verdiği şölene çocuklar, belediyenin hediye ettiği sünnet kıyafetlerini giyerek geldi. Alanda belediye ekiplerince dağıtılan yemekleri yiyerek enerji toplayan çocuklar; dağıtılan balon, pamuk şeker, meyve suyu, çikolata, dondurma ve meybuz ile de eğlencenin tadına vardı. Çocuklar daha sonra da YENİMEK öğretmenleriyle birlikte yüz boyama, ebru sanatı, heykel yapımı gibi aktiviteler yaptı.

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Yaşar, "Geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde, sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. 13 senedir 10 binden fazla çocuğu sünnet ettirdik. Çocuklarınız erkekliğe ilk adımını attılar. İnşallah mürüvvetlerini de hep beraber göreceğiz" dedi.