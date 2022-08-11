Ankara haberi | Yenimahalle Belediyesi İlaçlama Çalışmalarını Sürdürüyor

Edinilen Ankara haberine göre Yenimahalle Belediyesi, sinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde yürütüyor.

Yenimahalle Belediyesi, sinek, böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını ilçenin tüm mahallelerini kapsayacak şekilde yürütüyor.

Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede; parklar, yeşil alanlar, sulak alanlar ve müstakil evlerin bulunduğu mahallelerde haşere oluşumuna karşı ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanılan ilaçlama faaliyetinde; yedi adet soğuk sisleme makinası (ULV) ile sivrisinek ve karasinek türlerinin yaygınlaşmasını engellemek amacıyla her gün ilaçlama yapılıyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilaçlama çalışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ekiplerimiz Yenimahalle sakinlerinin sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri anında değerlendiren ekiplerimiz halk sağlığı için çalışıyor. Bu süreçte sinek ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek için sakinlerimize de büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın çöp toplama saatlerine uygun olarak ve poşetlenmiş olarak çöplerini atması, çöp konteynerlerinin kapağını kapatması sinek oluşumunu engellemek için büyük önem taşıyor."

Yurttaştan gelen talepler doğrultusunda binaların kömürlük, bodrum, sığınak, garaj ve depo gibi ortak kullanım alanlarında fare ve böcek ilaçlaması da ekiplerce ücretsiz olarak yapılıyor. İlaçlama talep eden yurttaşlar Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü 0312 278 75 16 numaralı telefondan arayarak randevu ve bilgi alabilir.