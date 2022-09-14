Ankara haberi: Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Karslılarla Bir Araya Geldi

Ankara haber... Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mesire Alanı’nda Karslılar'ı ağırladı. Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen piknikte türküler söylendi, halaylar çekildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yakacık Mesire Alanı'nda Karslılar'ı ağırladı. Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen piknikte türküler söylendi, halaylar çekildi.

Başkan Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde yüzlerce Karslı'nın bir araya geldiği etkinliğe, CHP Ankara Milletvekilleri Tekin Bingöl, Nihat Yeşil, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, STK yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

"BAĞIMSIZ BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Piknikte vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Yaşar, "Ülkemizin tam da bu manzaralara ihtiyacı var. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde el ele, yürek yüreğe olduğumuz bu ortamları görmeye ihtiyacımız var. Bu ülkeye sahip çıkacağız. Bağımsız bütünlüğümüze sahip çıkacağız" dedi.

"KARA BULUTLARI BİRLİKTE DAĞITACAĞIZ"

Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu Başkanı Tuncay Sönmez de verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar'a Karslılar adına teşekkür ederken, toplumsal olarak zor bir süreçten geçildiğine vurgu yaptı. Sönmez, "Ekonomik olarak zor günlerden geçiyoruz. Sosyal anlamda zor günlerden geçiyoruz. Ama bu kara bulutları birlik ve beraberliğimizle, toplumsal duyarlılığımızla, örgütlenerek dağıtacağız" dedi.