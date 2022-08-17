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Ankara haberi! Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

Ankara haberi! Çankaya'da Açık Hava Sinema Günleri Devam Ediyor

Yerel Haberler

Ankara habere göre Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, bu hafta İsmet İnönü, Uğur Mumcu parkları ile Esat Özgürlük Meydanı'nda devam ediyor.

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri, bu hafta İsmet İnönü, Uğur Mumcu parkları ile Esat Özgürlük Meydanı'nda devam ediyor.

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri", 19, 20 ve 21 Ağustos'ta Birlik İsmet İnönü Parkı, Çukurambar Uğur Mumcu Parkı ve Esat Pazaryeri'nin üstünde yer alan Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek gösterimlerle devam ediyor.

Bu hafta sonu üç mahallede, Aykut Enişte 2, Baba (The Father) ve Eltilerin Savaşı filmleri, Çankayalılar'la buluşacak.

Etkinliklere katılan Çankayalılar, patlamış sıcak mısır ve gazoz ikramı ile açık havada sinema keyfi yaşamaya devam edecek.

ANKA / Yerel

Çankaya Belediyesi İsmet İnönü Uğur Mumcu Sinema Yerel Haberler

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