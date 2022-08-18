Ankara haberi! Ankara'da Yaz, Şenlik Havasında Geçmeye Devam Ediyor

Ankara haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri “Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri” ile bir araya getirmeye devam ediyor. Kent Orkestrası’nın da renk kattığı şenlikler kapsamında bu hafta Ayaş Cumhuriyet Meydanı’nda Veli Erdem Karakülah, Gölbaşı’nda ise Musa Eroğlu sevenleriyle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri "Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri" ile bir araya getirmeye devam ediyor. Kent Orkestrası'nın da renk kattığı şenlikler kapsamında bu hafta Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda Veli Erdem Karakülah, Gölbaşı'nda ise Musa Eroğlu sevenleriyle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, "Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri" adlı konser programlarına dolu dizgin devam ederken, sevilen ünlü isimleri de Ankaralı hayranlarıyla buluşturmayı sürdürüyor.

PANAYIRIN ADRESİ: AYAŞ

5. haftasına giren etkinlikler kapsamında her hafta başka bir ilçeye kurulan panayırın adresi, bu kez Ayaş olacak. 19 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Meydanı'na kurulacak olan panayırda çocuklar için kukla oyunundan palyaçolara, yüz boyama etkinliğinden yarışmalara kadar birçok etkinlik yer alacak. Ayrıca panayır boyunca Kent Orkestrası da sahnede alacak. Sevilen sanatçı Veli Erdem Karakülah, 20 Ağustos Cumartesi günü Ayaşlıların konuğu olacak.

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçılarından Musa Eroğlu ise Gölbaşı Mogan Park'ta sevenlerine türkü dolu bir akşam yaşatacak.