Ankara haber | Anafartalar Belediye Çarşısı Ankara Büyükşehir Tarafından Yenileniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus'ta bulunan 60 yıllık tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı'nda yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların 2023 Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent tarihine sahip çıkan çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, 1960'lı yapılarda yapılan ve içerisinde 59 dükkan bulunan Anafartalar Belediye Çarşısı için harekete geçti. Uzun süredir bakımsız halde bulunan çarşı için hazırlanan proje Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Bunun üzerine çalışmalara hemen başlayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı ekipleri tarafından proje kapsamında çarşının; çatısı yenilenecek, tabela ile cepheleri tarihi dokuya uygun malzeme ile tek tip olacak şekilde tekrar yapılacak, kepenk ve tenteleri yenilenerek dış zemin kaplaması düzenlenecek.

"60 YILLIK TARİHİ OLAN BİR ÇARŞIMIZDIR. ÇOK ÖZEL BİR YERİ VARDIR"

60 yıllık tarihi Anafartalar Belediye Çarşısı'nda yapılacaklarla ilgili bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, şunları söyledi:

"60 yıllık tarihi olan bir çarşımızdır. Çok özel bir yeri vardır. Ama gördüğünüz gibi uzun süredir bakımsız kaldığı için ve sonradan yapılan eklentilerden dolayı 60 yıllık çarşı özellikle fiziki halinin özgün dokusunu kaybetmişti. Sayın Başkan'ımız Mansur Yavaş'ın Ulus'taki diğer çalışmaları kapsamında burada da yenileme çalışmamızı yapıyoruz. Amacımız Ankara kent tarihinde çok özel bir yeri olan bu özel çarşıyı özgün dokusuna göre yeniden düzenleyerek Ankara alışveriş tarihinde hak ettiği yere, eski canlı günlerine kavuşturmak."