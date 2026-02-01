Haberler

Kazada hayatını kaybeden genç çift dualarla anıldı

Kazada hayatını kaybeden genç çift dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 aylık evli Mert ve İrem Özsöz çifti için Eskişehir Yenibağlar Camii'nde anma programı düzenlendi. Yakınları ve sevenlerinin katıldığı programda, çift için dualar okundu.

Ankara- Eskişehir kara yolundaki trafik kazasında yaşamını yitiren 3 aylık evli Mert ve İrem Özsöz çifti için mevlit okutuldu.

Ankara- Eskişehir kara yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden Mert Özsöz ve eşi İrem Özsöz için bugün bir anma programı düzenlendi. Eskişehir Yenibağlar Camii'nde ikindi vakti öncesinde gerçekleştirilen programda, genç çiftin ruhuna dualar okunarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Henüz 3 aylık evliyken vefat eden Özsöz çiftinin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveninin katıldığı programda dualar edilerek genç çift bir kez daha yad edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi

Terör örgütü yandaşları el uzatmıştı! Dev Türk bayrağı göndere çekildi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme