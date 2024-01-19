Ankara Emek Rotary Kulübü Meslek Hizmetleri Ödül Töreni

Ankara Emek Rotary Kulübü tarafından düzenlenen Meslek Hizmetleri Ödül Töreni dün akşam Limak Ambassador Hotel'de yapıldı. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden törene onur konuğu olarak katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, törende ödül alan isimler arasındaydı.

Ankara Emek Rotary Kulübü'nün dün akşam Limak Ambassador Hotel'de düzenlediği Meslek Hizmetleri Ödül Töreni'nde alanında başarılı dört isme Meslek Hizmet Ödülü verildi. Ödül alanlar arasında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, kadın doğum uzmanı ve şair Prof. Dr. Tayfun Güngör, bilim felsefecisi Anooshirvan Miandji ve besteci Rahman Altın vardı.

Hüsnü Bozkurt ödül konuşmasında şunları kaydetti:

"Böyle bir ödüle beni layık gördükleri için şükranlarımı arz ediyorum. Bu ödülün şahsıma verilmediğinin bilincindeyim. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı olduğum için bu ödülü aldığımın farkındayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi şu sözlerle bitirmek istiyorum. Bu ülkedeki son Kemalist son nefesini verinceye kadar, bu toprakları bu üç buçuk çapulcuya asla yar etmeyeceğiz. Kesinlikle kararlıyız, her noktada hazır ve nazırız. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a 18 kişiyle çıktı. Biz şu salonda bile en az 50 kişiyiz. O zaman çok daha güçlüyüz. Hiç umutsuz değiliz. 'Çünkü umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."