Ankara'daki Gökkuşağı Tepeleri, Gün Batımında Eşsiz Görsel Şölen Sunuyor

Ankara'da, 10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen "Gökkuşağı Tepeleri" gün batımında oluşturduğu renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen "Gökkuşağı Tepeleri", eşsiz renk katmanları ve gün batımında oluşturduğu görsel şölenle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Farklı mineral ve tortul kayaçların birikmesiyle oluşan, kırmızı, sarı, kahverengi, gri ve yeşil tonlarının iç içe geçtiği jeolojik yapı, özellikle gün batımı saatlerinde ortaya çıkan ışık oyunlarıyla birlikte adeta bir tablonun içinde yürüyormuş hissi veriyor. Renklerin dans ettiği bu doğa harikası, bölgeyi ziyaret eden doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi. Gökkuşağı Tepeleri, sosyal medyada yer alan görüntülerinin yanı sıra basına yansıyan haberlerle kazandığı ünü sayesinde bölgenin turizm potansiyeline de katkıda bulunuyor. - ANKARA