Bakan Yerlikaya: "Saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün gece Ankara'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur" dedi.

Bakan Yerlikaya, dün gece Ankara'da meydana gelen uçak kazasının ardından bölgedeki Mobil Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile üç mürettebatı taşıyan Falcon 50 tipi uçağın düşmeden önce saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle deri dönüş yapacağını bildirdiği, saat 20.52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibatın kesildiğini aktardı.

"Saat 22.00 sıralarında uçağın parçalarına ulaşılmıştır"

Gelen İhbar sonucu Jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekiplerinin derhal bölgeye sevk edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, arama kurtarma faaliyetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda başlatıldığını ifade ederek, "Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Enkazın bulunmasından sonra olay yeri yönetimi ve kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde yürütülmesi amacıyla AFAD tarafından Mobil Koordinasyon Merkezi bölgede konuşlandırılmış, saha sevk ve idaresi bu merkez üzerinden yürütülmeye başlamıştır. Bu aşamadan itibaren çalışmalar adli ve kriminal süreçler Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda devam etmektedir" dedi.

"Toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır"

Sahada; AFAD, Jandarma, Emniyet, Sağlık, UMKE, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı, İtfaiye ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi birimlerinin yer aldığını söyleyen Yerlikaya, "Toplam 408 personel, 103 kara aracı ve 7 hava aracı görev yapmaktadır. İHA'lar ile bölgeden anlık görüntü aktarımı sağlanmaktadır. AFAD tarafından konuşlandırılan termal ve aydınlatma dronları, 88 ve 44 arama kurtarma araçları ile K9 unsurları dahil olmak üzere tüm hava ve kara unsurları, Mobil Koordinasyon Merkezi üzerinden eşgüdüm içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

"Saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur"

Enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik alandan oluştuğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında; saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir." - ANKARA