Ankara'da Taksici, Martı TAG Şoförünü Tehdit Etti

Ankara'da taksici, Martı TAG şoförünü "Kan dökülecek" diyerek tehdit etti.

Ankara'da bir grup taksici, uygulamadan çağırdığı Martı TAG sürücüsünü tehdit ederek tartakladı. Taksiciler, sürücüyü "Arabanın kaybedeceksin, plakanı herkes bilecek, kan dökülecek bak" gibi sözlerle tehdit etti. Tehditler savuran, küfürler eden taksicilerin kan donduran görüntülerine sosyal medyadan tepki yağdı. - ANKARA