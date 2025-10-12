Haberler

Ankara'da Rüşvet Operasyonunda 9 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen rüşvet soruşturmasında, 33 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonlar Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda 33 şüpheliden 9'u hakkında tutuklama kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda bazı izin belgelerinde menfaat temin edildiğine yönelik tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında rüşvet almak, vermek ve rüşvete aracılık etmek suçlarından Ankara merkezli olarak eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda, 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevkine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 9 kişi tutuklanırken, 24 şüpheli ise adli kontrol artıyla serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
