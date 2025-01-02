Ankara'da Regaip Kandili Coşkusu

Ankara'daku Hacı Bayram Veli Camii, Melike Hatun Camii ve Ahmed Hamdi Akseki Camiilerine akın eden vatandadaşlar, dualarala Regaip Kandili'ni idrak etti. Camilerdeki yoğunluk havadan görüntülendi.

Ankara'da vatandaşlar Regaip Kandilini kutlamak şehrin büyük camilerinde bir araya geldi. Vatandaşlar yatsı namazından önce camiye gelerek Kur'an tilaveti eşliğinde dua etti. Duaların ardından yatsı namazı kılındı. Ahmed Hamdi Akseki Camii'ne gelen Atilla Işık isimli vatandaş, "Bugün Regaip Kandili'ne eriştik, daha nicelerine erişmeyi nasip etsin Allah'ım. Namazımızı kılacağız inşallah. İslam dünyası olarak biraz yastayız Filistin'de olanlar yüzünden. Dün Ayasofya, bugün Şam Emevi Camii, yarın da inşallah Kudüs olacak" dedi.

"Filistin de gün gelecek bu sıkıntıları atlatacak"

Gazze'deki İsrail zulümüne dikkati çeken İbrahim Kaan Mandıroğlu isimli vatandaş, "Regaip Kandili üç ayların başlangıcıdır, tüm İslam alemine milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli gecede başta Gazze olmak üzere tüm mazlumlarının haklarının koruncağı eşit ve adil bir dünya olması dileğindeyim. Suriye gibi Filistin'de gün gelecek bu sıkıntıları atlatacak. İslam alemi inşallah daha iyi yerde olacak" diye konuştu. - ANKARA