Ankara'da Polis ve Saksağan Kuşu Arasındaki Sıra Dışı Dostluk

Güncelleme:
Ankara'da polis memuru Mustafa Şahin'in 'Serkan' adını verdiği saksağan kuşu ile kurduğu dostluk, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kuşun her gün Şahin'in yolunu gözlemesi ve onunla oynadığı anlar, izleyenlere neşe saçtı.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin ile bir saksağan kuşu arasında kurulan sıra dışı dostluk, görenleri hayrete düşürüyor. Mahallede "Serkan" adıyla anılan saksağan kuşu, her gün Şahin'in yolunu gözlüyor, o göründüğü anda ise etrafında mutluluk turları atarak adeta sevincini ilan ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak büyük ilgi topladı. Kuşun Şahin'e olan yakınlığı ve oyunlu halleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Polis memuru Şahin, dostluklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın yarattığı tüm canlılar benim için çok kıymetli. Gerek insan, gerek diğer canlar hepsini yürekten seviyorum. Belli ki Serkan da bu sevgimi hissetti. Onun da bana karşı bir bağı oluştu. Şimdi neredeyse her gün buluşup selamlaşıyoruz" dedi.

Küçük saksağan kuşunun Şahin'le oynadığı oyunlar çevredekilere neşe saçarken, görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı. Vatandaşlar, "Uzun zamandır böyle sıcak ve içimizi ısıtan bir görüntüye hasrettik. Çok iyi geldi" yorumlarında bulundu.

Serkan adlı saksağan kuşunun polis memuruna gösterdiği güven, toplumda görev yapan tüm polis memurlarına duyulan sevgi ve güveni bir kez daha perçinledi. Ankara sokaklarında başlayan bu küçük dostluk hikayesi, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında insanların kalbine dokunmayı başardı. - ŞIRNAK

