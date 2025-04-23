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Ankara'da Öğretmenler 23 Nisan Bayramı'nda Halay Çekti

Ankara'da Öğretmenler 23 Nisan Bayramı'nda Halay Çekti
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Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent Bucuk İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğretmenler özel kıyafetler giyerek halay çekti. Öğrenciler, öğretmenlerinin gösterisini alkışladı.

Ankara'da bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında öğretmenler özel kıyafetlerini giyip halay çekerken, gösteriyi izleyen öğrencileri onları alkışladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'nın Sincan ilçesindeki Yenikent Bucuk İlkokulu'nda da tören düzenlendi. Bu töreni farklı kılan ise öğrenciler yerine okuldaki öğretmenlerin özel kıyafetler giyip halay çekmeleri oldu. Öğretmenler halay çekerken, öğrencileri de onları alkışladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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