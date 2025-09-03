Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili dolayısıyla Ankaralı vatandaşlar camilere akın etti.

Ankara'da Mevlid Kandili coşkusu yaşandı. Binlerce kişi aileleriyle birlikte Mevlid Kandili vesilesiyle başta Kocatepe Camii olmak üzere şehrin camilerine akın etti. Kocatepe Camii'nde kandil sebebiyle düzenlenen programda dualar edildi ve ilahiler okundu. Yatsı namazından önce düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi göstererek camiyi doldurdu. Genç-yaşlı demeden camiyi dolduran vatandaşlar tarafından kandil ihya edildi. Kocatepe Camii'ne gelen vatandaşlardan Fidan Mesudova, "Mübarek kandil gecesinde dualarımız Filistin'de zulüm gören kardeşlerimize, çocuklarımıza huzurlu yarınlar diliyorum" dedi. Vatandaşlardan Hamza Özatan ise, "Bugün Mevlid Kandili Peygamber Efendimizin doğum günü. Buradan tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum. Aynı şekilde başta Filistin olmak üzere tüm eziyet gören halkaların kandilini kutluyorum" diye konuştu. - ANKARA