Haberler

Başkentte kurt sürüsü görüldü

Başkentte kurt sürüsü görüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kurt sürüsü, akşam saatlerinde yerleşim yerine inerek çöp konteynerinde yiyecek aradı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ankara'da yerleşim yerine inen kurt sürüsü çöpleri karıştırdı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde kurt sürüsü görüldü. Bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların apartmanın çevresinde bir süre dolaştıktan sonra çöp konteyneri etrafında yiyecek aradığı anlar yer aldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürülüyor! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro'yu mahkemeye böyle götürüyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi

Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar

Öğretmen,vaiz, polis! İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde

Zam oranı belli oldu memurlar hemen hemen harekete geçti
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

Bir il bunu konuşuyor! Ailesinde o isim olanlar "mirasçı" diye geliyor