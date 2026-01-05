Başkentte kurt sürüsü görüldü
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kurt sürüsü, akşam saatlerinde yerleşim yerine inerek çöp konteynerinde yiyecek aradı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Ankara'da yerleşim yerine inen kurt sürüsü çöpleri karıştırdı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde kurt sürüsü görüldü. Bir vatandaşın telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtların apartmanın çevresinde bir süre dolaştıktan sonra çöp konteyneri etrafında yiyecek aradığı anlar yer aldı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kurtlar bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel