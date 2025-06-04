Ankara'da Karavan Kampı Yapan Vatandaşın Tilki Misafiri

Ankara'da Karavan Kampı Yapan Vatandaşın Tilki Misafiri
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gökhan Aslan, karavanında kamp yaparken bir tilki ile karşılaştı. Tilki, Aslan'ın karavanına girerek renkli anlar yaşattı. Aslan, tilkiye su ve yiyecek vererek onunla etkileşimde bulundu.

Ankara'da karavanıyla kamp yapan vatandaşın karavanına giren tilkinin görüntüleri renkli anlara sahne oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde karavanıyla birlikte kamp yapan bir Gökhan Aslan, yağmurun yağmasıyla birlikte karavanına gelen bir tilkiyle karşılaştı. Sosyal medyada 'Gezgin Aslan' ismiyle tanınan Aslan, daha sonra tilkiye su vererek tilkinin karavanının içine girmesini kayda aldı. İnsanlardan korkan ve ürkekliğiyle bilinen tilkinin o görüntüleri sıcak anlara sahne oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşadığını belirten Aslan, yeni yerler keşfetmek amacıyla doğada kamp yaptığını belirterek, "Karavanın içinde perdeyi açtım, baktım bir tilkinin geldiğini gördüm. Etrafta dolandı daha sonra göz göze geldik. Kapının önünde fıstık verdim. Baktım yiyor fıstıkları sonra su ve ekmek verdim. Ton balığı vardı onu verdim. Hepsini yedi. Ardından tilki bana alıştı içeri girdi, gezdi, yanıma geldi ve beni kokladı. Ben de hafif sevdim onu karavanın içerisini gezdi. Yarım saat kaldı yanımda. Kedi köpek gibi peşimden geliyordu" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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