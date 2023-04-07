Ankara'da Balkan Türkleri iftarda bir araya geldi

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Türkiye Bosna Hersek Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara'da iftar yemeği programı düzenledi.

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Türkiye Bosna Hersek Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği Ankara'da iftar yemeği programı düzenledi. İftar yemeğine çok sayıda Ankara'da yaşayan Balkan Türkü katıldı.

Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile Türkiye Bosna Hersek Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Ankara'da iftar yemeği programı gerçekleştirildi. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Ankara'da yaşayan Balkan Türk'ü vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Gülsün Bor Güner Ramazan ayının birlik beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu fakat deprem nedeniyle buruk bir Ramazan ayı geçirdiklerini söyledi. Güner, depremlerde hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi. İftar sonrası konuşan BİSAV Başkanı Özkale, Ramazan ayında birçok kez iftar programı gerçekleştirdiklerini ifade ederken bu buluşmaların Ankara'da yaşayan Balkan Türklerinin bir araya gelmesine vesile olduğunu belirtti. - ANKARA