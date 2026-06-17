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Ankara'da semalarında hilal ve yıldız buluştu

Ankara'da semalarında hilal ve yıldız buluştu
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Ankara'da akşam saatlerinde ay ve parlak bir yıldızın yan yana görüntülenmesi, Türk bayrağındaki ay-yıldız sembolünü andırdı. Anıtkabir ve kent merkeziyle bütünleşen manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ankara'da akşam saatlerinde ay ve yıldız yan yana görüntülendi, ortaya çıkan görüntü Türk bayrağını anımsattı.

Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde oluşan görüntü dikkat çekti. Ay ile parlak bir yıldızın yan yana görünmesi, Türk bayrağındaki ay-yıldızı andıran manzarayı ortaya çıkardı. Ay ve parlak bir yıldızın yan yana gelmesiyle ortaya çıkan manzara, Türk bayrağındaki ay-yıldız sembolünü andırdı. Gökyüzünde beliren hilal ve parlak yıldızın yan yana oluşturduğu tablo, Ankara kent merkezi ve Anıtkabir ile birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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