Ankara'da 'Akıl ve Zeka Oyunları' Turnuvası Düzenlendi

Ankara'nın Mamak Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvası düzenlendi.

Cumhuriyetin 100. Yılında, çocuklar 'Akıl ve Zeka Oyunları' turnuvasında buluştu. Düşünen, üreten, akıl yürüten, sorgulayan, keşfeden çocuklar için Mamak Belediyesi Altınevler Gençlik Merkezi'nde Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mamak Belediyesi ve Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen turnuva Ankara genelinde liseler arasında ilk defa düzenlendi. Turnuvaya 139 öğrenci katılım sağladı. 22 danışman öğretmenin refakatinde gerçekleşen turnuvada 32 hakem görevlendirildi. Öğrenciler, turnuvada kulami, reversi, küre, mangala oyunlarında hünerlerini sergiledi.

Stratejik düşünme, konsantrasyon, dikkat ve motivasyonu güçlendiren akıl ve zeka oyunları turnuvasında öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Kaybedenin olmadığı turnuvada dereceye giren öğrenciler, madalyalarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak'ın elinden aldı.

Belediye Başkanı Murat Köse, yaptığı konuşmada, "Zeka oyunları çerçevesinde burada bir etkinlik gerçekleştirdi. Ankara genelinde ilk defa liseler arası yapılan bu etkinliğe Mamak'ta Altınevler Gençlik Merkezimiz'in ev sahipliği yapması bizi çok mutlu etti. Turnuvaya katılan tüm gençlerimizi, çocuklarımızı tebrik ediyoruz" dedi. - ANKARA