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Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

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Ankara'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi. Korteje askerler, polis ekipleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Ulus'taki eski Meclis binasına kortej düzenlendi.

Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla düzenlenen korteje Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan askerler ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kortejde askeri birlikler, polis ekipleri, mehter takımı ile Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kıyafetler giyen askerler de yer aldı. TBMM tören alanında toplanan kortej, Atatürk Bulvarı'nı takiben Ulus'taki eski Meclis binasına kadar yürüdü.

Geçit töreni boyunca vatandaşlar, Türk bayraklarıyla polis ve askerlere sevgi gösterisinde bulunup, alkışladı. Rütbeli bir asker ise yol kenarında çocuklara Türk bayrağı armağan etti. Yürüyüş, Ulus'taki eski Meclis'in önünde son buldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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