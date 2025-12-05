Haberler

Ankara'da ani kalp durmasına karşı 25 noktaya yerli şok cihazı yerleştirildi

Ankara'da ani kalp durmasına karşı 25 noktaya yerli şok cihazı yerleştirildi
Güncelleme:
Ankara Valiliği, ani kalp durmaları vakalarına müdahale edecek Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının 25 noktaya yerleştirildiğini duyurdu. Cihazlar, Türkçe sesli komut sistemi ile hastaların kalp ritmini analiz ederek yaşam köprüsü görevi üstleniyor.

Ankara Valiliği, ani gelişen kalp durmaları vakalarına karşı Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazlarının belirlenen 25 noktaya yerleştirildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığımız ve ASELSAN iş birliğiyle yerli mühendislik gücümüz kullanılarak geliştirilen Otomatik Şok Cihazı (OED) Projesi, ülkemizin gelişmiş sağlık altyapısını daha da ileriye taşıyan önemli bir teknoloji adımı olarak hayata geçirilmiştir. Yapılan planlama doğrultusunda cihazların ilimizde belirlenen 25 noktaya yerleştirilmesi tamamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur. ASELSAN imzalı yerli OED cihazları, Türkçe sesli komut sistemiyle hastanın kalp ritmini analiz ederek, müdahale için şok gerekip gerekmediğine karar vermekte, ambulans ekibi olay yerine ulaşıncaya kadar hastanın hayata tutunmasını sağlayan bir yaşam köprüsü görevi üstlenmektedir" denildi.

Cihazların kurulumunun tamamlandığı 25 nokta ise şöyle:

"Başkent Millet Bahçesi, Üreğil Millet Bahçesi, Altınköy, Kızılay Karanfil Sokak, Sincan Park, Sincan Lale Meydanı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, 30 Ağustos Zafer Parkı, Ulus Meydanı, Botanik Park, Sıhhiye Köprüsü altı, Kızılay İzmir Caddesi, Kızılay Sakarya Caddesi, Kızılay Güvenpark, Gölbaşı Mogan Parkı, Tandoğan Meydanı, Sincan Harikalar Diyarı, Kurtuluş Parkı, Göksu Parkı, 50. Yıl Parkı, Batıkent Ali Dinçer Parkı, Altınpark, Esertepe Alanı, Demetevler Parkı ve Gazi Park (AOÇ)." - ANKARA

