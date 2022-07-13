Ankara Büyükşehir'den Kurban Satış ve Kesim Alanlarında İlaçlama Çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, insan ve hayvan sağlığı korumak amacıyla Kurban Bayramı öncesinde başlattığı ilaçlama çalışmalarını bayram sonrasında da sürdürüyor. Ekipler, hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek karasinek ve tüm haşerelere karşı kurban pazarları ile kesim alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri için yoğun mesai harcıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış yerleri ve kesim alanlarında başlattığı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, bayramın yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle karasinek, sivrisinek ve haşerelerde artış olasılığına karşı BelPlas AŞ'ye bağlı 200 personel ve 50 ekip ile ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

BAŞKENTTE HAŞERELER İLE ETKİN MÜCADELE

Ekipler, ilaçlama çalışmalarıyla bakteri oluşumunu engelleyerek bazı hastalıkların da önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda yapılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten pazar esnafı, ABB'ye şu sözlerle teşekkür etti:

-Mehmet İnci: "Belediyemiz bize her konuda yardımcı oluyor ve elinden geleni yapıyor. İhtiyaç olduğundan arıyoruz gereken neyse yapılıyor. İlaçlama çalışması için de çok teşekkür ederiz."

-Mahmut Alkan: "Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'ndan önce de sonra da temizlik çalışması yaptı. Hala araçlar çalışıyor, temizlik yapıyorlar. Vatandaş olarak memnunuz, kendilerine teşekkür ediyoruz."

-Mustafa İnci: "Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden çok memnunuz. Hayvanlarımızı susuz bırakmadılar, temizlik çalışmalarını hiç aksatmadılar ve bizi burada mağdur etmediler. Bizler de bu güzellikleri müşterilerimize aktarmaya çalıştık. Çok teşekkür ederiz."

ANKA / Yerel