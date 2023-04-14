Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Parkur Hazırlık Kursları İçin Başvurular Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, jandarma, polis ve astsubay olabilmek için sınava katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına devam ediyor. Adaylar, 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında ‘www.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, jandarma, polis ve astsubay olabilmek için sınava katılacak adaylara yönelik başlattığı ücretsiz parkur hazırlık kurslarına devam ediyor. Adaylar, 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 'www.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik Sınavı, Jandarma, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarındaki adaylara yönelik başlatılan ücretsiz hazırlık parkur kursları sürüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursuna katılmak isteyen adaylar, 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında ' www.ankara.bel.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Parkur hazırlık kursları ise 8 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak.

UZMANLAR EŞLİĞİNDE EĞİTİM

Atatürk Spor ve Sergi Sarayı ile Sincan Aile Yaşam Merkezlerinde düzenlenen fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursları büyük ilgi görüyor.

Adaylar, gruplar halinde antrenmanlarda dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, esneklik ve denge-koordinasyon alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde sınavlara hazırlanıyor.