Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Selde Zarar Gören Yerel Üreticiye Destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'te 12 Mayıs Cuma günü yaşanan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selde seraları zarar gören yerel üreticilere destek verdi. Çayyolu'ndaki 3 üreticinin ürünlerini satın alan ANFA Genel Müdürlüğü, peyzaj bitkilerini parklarda kullanacak.

Başkent'in birçok noktasında 12 Mayıs 2023 tarihinde etkisini gösteren yoğun yağış nedeniyle esnaf zarar gördü. Başkentin uzun yıllardır ihmal edilen altyapısı nedeniyle oluşan sorunlara, Ankara Büyükşehir tarafından 889 araç ve bin 505 personelle müdahale edildi. Ankara'nın bazı ilçelerinde anlık 30,5 kilogram yoğunluğa ulaşan yağış nedeniyle Çayyolu bölgesinde de şehir selleri meydana geldi.

Çayyolu 2674. Sokak'ta yaşanan sel nedeniyle bölgede bulunan üç sera sular altında kalırken; ANFA Genel Müdürlüğü, önce esnafın hasarını tespit etti, ardından da üreticilerin elindeki peyzaj bitkilerini satın aldı. ANFA Genel Müdürlüğü tarafından alınan peyzaj bitkileri, Başkent'teki parklara dikilecek.

ESNAFTAN ABB'YE TEŞEKKÜR

Üreticilerden Okan Koç, maddi olarak zararlarının büyük olduğunu belirterek "12 Mayıs'ta yağan yağmurlarla bizim seralarımızı sel bastı. Bitkilerimiz sular altında kaldı. Sağ olsun Ankara Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi yine bize yardımını esirgemedi. Zarar gören bitkilerimizi park ve bahçelere dikmek üzere aldı. Zararımızı bir şekilde karşıladı. Zaten her konuda, her zaman bize faydası oldu Büyükşehir'in. Üretimde de faydası oldu, üretim canlandı Ankara'da" dedi.

Bir diğer üretici Nazlı Sertkaya ise şöyle konuştu:

"Bahçe bitkilerimiz, peyzaj bitkilerimiz, süs bitkilerimiz, iç ve dış mekan bitki türlerimizin tamamı 1-1,5 metre su altında kaldı. Zararımız çok büyük ama sağ olsun Başkan'ımız Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri gelerek el attılar olaya. Mağduriyetimiz giderildi. Sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz."