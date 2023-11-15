Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Bağımlılıkla Mücadele Paneli'

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Sağlığın Değerini Biliyoruz’ sloganıyla düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele Paneli’ne ev sahipliği yaptı. Bağımlılığın nedenleri, etkileri ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı panele katılan Başkan Mansur Yavaş, “Ankara Bağımlılıkla Mücadele Risk Haritasındaki riskli olarak tespit edilen 7 ilçemizde Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezlerini bugün itibari ile hizmete sunuyoruz. İlerleyen zamanlar da danışma merkezlerini tüm ilçelerde hizmete açmak zorundayız. Çok büyük tedbir almak zorundayız” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'Sağlığın Değerini Biliyoruz' sloganıyla düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Paneli'ne ev sahipliği yaptı. Bağımlılığın nedenleri, etkileri ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı panele katılan Başkan Mansur Yavaş, "Ankara Bağımlılıkla Mücadele Risk Haritasındaki riskli olarak tespit edilen 7 ilçemizde Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezlerini bugün itibari ile hizmete sunuyoruz. İlerleyen zamanlar da danışma merkezlerini tüm ilçelerde hizmete açmak zorundayız. Çok büyük tedbir almak zorundayız" diye konuştu.

Başkentte halk sağlığının korunması amacıyla çeşitli projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ' Sağlığın Değerini Biliyoruz' sloganıyla düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadele Paneli'ne ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Başkentlilerden yoğun ilgi gören panelde; bağımlılığın nedenleri, etkileri, mücadele ve tedavi yöntemleri ele alınırken toplumsal bilinç oluşturmanın da önemine odaklanıldı.

Panele; Ankara Vali Yardımcısı Osman Akbaş, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, ABB bürokratları ve daire başkanları, Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan, Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Kültegin Ögel, üniversite grupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ANKARA DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKTA EN YÜKSEK ORANA SAHİP İLLERDEN BİRİDİR"

Prof. Dr. Zehra Arıkan ve Prof. Dr. Kültegin Ögel'in konuşmacı olduğu panelin açılış konuşmasını ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptı.

Konuşmasında son yıllarda Türkiye'de artan bağımlılık türlerine dikkat çeken Yavaş, "Bağımlılık, insanın belli bir davranışa maddeye veya eyleme olan ihtiyacını kontrol edemediği bir durum olarak ifade edilmektedir. Gerek madde bağımlılığında; tütün, alkol, uyuşturucu gerekse davranışsal bağımlılık; teknoloji, sosyal medya, kumar, e-ticaret insan sağlığını fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuzluk; aileyi, toplumu, ülkeleri hatta dünyayı tehdit eden küresel bir sorun haline dönüşmüştür. Madde bağımlılığı tüm dünya ülkelerinin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birisidir. Bu sorun Türkiye'de son yıllarda artış göstermekle beraber bu artış, yakında Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin bağımlılık olabileceği gerçeğini gözler önüne sermektedir" dedi.

Konu ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına da değinen Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 Türkiye Uyuşturucu Raporuna göre madde kullanımı, madde kullanımına bağlı ölüm ve narkotik suçların sayısı önceki yıllara oranla artış göstermektedir. Üsküdar Üniversitesi'nin 81 ilde 24 bin 494 kişi ile yüz yüze yaptığı araştırma sonucunda Ankara ili davranışsal bağımlılıkta en yüksek orana sahip illerden biridir. Bağımlılıkla mücadelede kuşkusuz merkezi hükümetin yaptığı bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak yapılan çalışmalar bu hastalığın yayılmasını önlemede yeterli olamamaktadır. Bu alanda çok çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar çeşitli görevler üstlenerek toplumsal güvenliği ve toplumsal barışı tehdit eden bağımlılık konusunda çalışmalar yürütmektedir. Fakat yerel yönetimler düzeyinde Belediyelerin sürece dahil olması konunun kapsayıcılığı ve etkinliği konusunda özel öneme sahiptir.

"BAĞIMLILIKLA MÜCADELE FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERMEYE BAŞLADIK"

Yavaş, bağımlılıkla mücadele konusunda hayata geçirdikleri projeleri ise şu sözlerle anlattı:

"Temellide bulunan 'Özgür Köy Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni yeni baştan onarıp inşa ederek Lokman hekim üniversitesi ile yapılan protokol gereğince 25 yıl süre ile hastaların tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin Üniversite tarafından; merkezin bakım, onarım, elektrik, internet, doğalgaz, su vb. giderlerinin belediyemiz tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Özgür Köy Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi 29 Mart 2022 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu merkez 30 yatak kapasitesine sahiptir. Bununla birlikte EGO şoförlerimizin işe giriş ve günlük sefere çıkışlarında kalıntı ve alkol testi uygulamalarımız da son 3,5 yıldır devam etmektedir. Ayrıca Büyükşehir Belediyemize ait Aile Yaşam Merkezlerimizde Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimleri vermeye başladık. Vatandaşlarımızın bu eğitimlere olan yoğun ilgisi bizleri memnun etmektedir. Bu çalışmaları yürütmek üzere hekim, psikolog, sosyal çalışmacı, sağlık personeli ve sosyologlardan oluşan 25 kişilik bir ekip kurduk. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte ASKİ Genel Müdürlüğümüze ait arıtma tesislerinden numune alarak madde bağımlılığı ile ilgili testler yapılmaktadır."

"7 İLÇEMİZDE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE DANIŞMA MERKEZLERİNİ BUGÜN İTİBARİ İLE HİZMETE SUNUYORUZ"

7 ilçede bağımlılıkla mücadele merkezi açtıklarını belirten Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bundan sonra Ankara Bağımlılıkla Mücadele Risk Haritasındaki riskli olarak tespit edilen 7 ilçemizde Bağımlılıkla Mücadele Danışma Merkezlerini bugün itibari ile hizmete sunuyoruz. İlerleyen zamanlar da danışma merkezlerini tüm ilçelerde hizmete açmak zorundayız. Çok büyük tedbir almak zorundayız. Öğrencilere 'Dont Look Up' filmini tavsiye ediyorum. Sosyal medya çılgınlığı bağımlılığının ne kadar büyüdüğünü mutlaka görecekler. Bu sosyal medya bağımlılığı maalesef artarak devam ediyor. Uyuşturucu kullanımının çok ucuz olması ve bunun yarattığı bağımlılık toplumumuzu büyük ölçüde tehdit etmektedir. Kent Konseyimizin Gençlik Merkezi var. Üniversitelerdeki tüm öğrenci grupları ile temasa geçmelerini söyleyeceğim. Çevrelerindeki bağımlı olduklarını düşündüklerini bize bildirirlerse insanlık görevi yapmış olurlar. Bizler de bununla ilgili ne tür tedbirler alacağımızı biran evvel bu bağımlılıktan kurtarmak için çalışmalara başlarız. Şu anda 7 merkezde başlıyoruz ama Ankara'nın tüm dış ilçelerini de kapsar şekilde bu çalışmayı yoğunlaştırarak yapılması konusunda tereddüt yoktur. Ben bugünkü toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Katkı veren Yeşilay, narkotik bürolar, üniversitelerin ilgili bölümleri dahil herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı oluruz diyor saygılar sunuyorum."

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYDU

Program, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Lokman Hekim Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Arıkan, Prof. Dr. Kültegin Ögel ve Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan adına Özgür Köy Rehabilitasyon Merkezi'ne dikilen fidanlar için teşekkür belgesi vermesi ile devam etti.

Lokman Hekim Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zehra Arıkan bağımlılığın çok yönlü bir hastalık ve uzun süre tedavi içinde kalmayı gerektirdiğini belirterek, "Bu herkesin elini taşın altına koyabileceği bir şey değil. Özgür Köy yapılırken Ankara Büyükşehir Belediyesi yeri verdi, oranın bakımını üstlendi. Lokman Hekim Üniversitesi ise oranın işletmesini üstlendi. Bağımlılıkla savaşabilmek o kadar kolay olmuyor. Koruma önleme faaliyetlerimizi yapmamız lazım, bunun yanı sıra tedavi kurumlarımızı çoğaltmamız lazım, tedavi için eğitimli insanlarımızı artırmamız lazım. O nedenle Ankara'da Büyükşehir Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesinin el ele verip bunu yapması benim için inanılmaz bir şey ve bu projede elimden geldiği kadar çalışacağım. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi bu danışma merkezlerini açarak da o taşın altına elini koyduğunu tekrar gösterdi" dedi.

Prof. Dr. Kültegin Ögel ise Ankara Büyükşehir Belediyesinin Özgür Köy Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile çok önemli bir sosyal projeye imza attığını belirterek, şunları söyledi:

"Tüm dünyada bağımlılıkla mücadelenin birinci aktörleri genelde belediyelerdir. Maalesef bizde belediyeler bu konuda çok hevesli çıkmıyorlar daha çok merkezi yönetimler çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi önemli bir şekilde buna bir el attığını görüyoruz. Burada Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı gibi daha organize uzun nefesli, sürdürülebilir projeler yapmak çok önemli çünkü bağımlılık bir anda çözülecek bir şey değil. O nedenle iyi bir organizasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da çok iyi bir başlangıç oldu."