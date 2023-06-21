Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na Hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Başkentin merkez ve ilçe mezarlıklarında temizlik çalışmaları yapılarak ziyaretlere hazır hâle getirildi. Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Başkentin merkez ve ilçe mezarlıklarında temizlik çalışmaları yapılarak ziyaretlere hazır hale getirildi. Başkent 153, Ankara İtfaiyesi, Ankara Zabıtası ve ASKİ bayramda da 7/24 esasına göre mesailerini sürdürmeye devam ederken, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları da bayram süresince ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Başkentlilerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda bayram geçirmesi için gerekli önlemleri alan Ankara Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ve camilerde kapsamlı temizlik yaparken kafe, restoran ve marketlerde de gıda denetimi gibi birçok noktada çalışma gerçekleştirdi.

EGO OTOBÜSLERİ, ANKARAY, METRO VE TELEFERİK BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Ankaralıların Kurban Bayramı süresince ulaşımlarını rahatlıkla sağlayabilmesi amacıyla EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve teleferik 28, 29 ve 30 Haziran ile 1 Temmuz tarihlerinde ücretsiz hizmet verecek. Başkentliler, dört gün süren Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 28 Haziran 2023 Çarşamba günü sabah saat 06.00'dan, son günü olan 01 Temmuz 2023 Cumartesi günü akşam saat 24.00'e kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

BAŞKENT 153 VE ANKARA İTFAİYESİ BAYRAMDA DA 7/24 MESAİ YAPACAK

Başkentlilerle Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iletişim köprüsü görevi üstlenen Başkent 153, bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözülmesi için 7/24 esasına göre çalışacak.

Kurban Bayramı'nda özellikle piknik ve mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşları olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Ankara İtfaiyesi de kent genelindeki 46 istasyonda yangın ve kaza gibi durumlarda 320 personel ve 264 araçla kesintisiz mesai yapacak. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiyeye ihbarda bulunabilecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ise Kurtuluş Parkı Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi'nde 7/24, Sincan Geçici Bakımevi'nde 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Ücretsiz hasta nakil araçları ile ambulans hizmeti de bayram boyunca kesintisiz devam edecek.

ZABITA EKİPLERİ GIDA DENETİMLERİNİ ARTIRDI

Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıklaştıran Zabıta Daire Başkanlığı, kafe, restoran, lokanta, pastane ve marketlere yönelik denetimler başta olmak üzere alışveriş merkezleri, parklar ve meydanlarda seyyar satıcılara, dilencilere ve çevreye rahatsızlık verenlere yönelik kontrollerini bayram boyunca da sürdürecek.

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazaları ile 429 Halk Ekmek satış büfesi bayram tatilinde kapalı kalacak.

MERKEZ VE İLÇE MEZARLIKLARI ZİYARETE HAZIR

Ankara'nın merkezinde ve çevre ilçelerinde bulunan mezarlıklar, Kurban Bayramı öncesi temizlenip bakım onarımları yapılarak ziyaretlere hazır hale getirildi.

EGO Genel Müdürlüğü bayram boyunca Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenleyecek.

AŞTİ 1000 KAMERAYLA İZLENECEK

Ankara'nın ana ulaşım noktalarından olan ve her gün on binlerce insanın akın ettiği Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), 200 BUGSAŞ görevlisi Kurban Bayramı boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak.

Gerçekleşebilecek herhangi bir olumsuz olaya anında müdahale etmek için 1000 güvenlik kamerası kayıt yaparken, AŞTİ'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı emniyet personeli de görev alacak.

Giriş-çıkış fiziki kontrollerin yanı sıra x-ray cihazlarından vatandaşların güvenlik kontrolü sıkı denetimle sağlandığı AŞTİ'de, Ankara Zabıtası da şehirlerarası otobüslerin bagajları, yolcu listeleri ve bilet kontrolü ile çalışma belgelerini kontrol edecek.

ASKİ BAYRAMDA DA GÖREV BAŞINDA

Bayramda da Başkentlilere hizmet vermeye devam edecek olan ASKİ Genel Müdürlüğü, 1561 personel ve 765 araçla vatandaşların rahat bir bayram geçirmesine imkan sağlayacak.

Abone İşleri Daire Başkanlığı ve Atölye Binasında, kartlı sayaç ve manyetik kartların değişimi, yenilenmesi ve yükleme hizmetleri ile atölyedeki sayaç rapor basma, rapor veri girişi ve çağrı merkezi servislerindeki hizmetler arife günü ve bayram boyunca 08.00-17.00 saatleri arasında aksamadan devam edecek.

Vatandaşlar kartlı sayaç yükleme işlemlerini ASKİ hizmet noktalarındaki SUMATİK ve KİOSKLAR aracılığıyla gerçekleştirebilecek.