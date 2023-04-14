Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 Taşınmazını İhale ile Satışa Çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendine ait gayrimenkulleri satışa çıkarmaya devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde bulunan toplam 9 konutun satışı için 4 Mayıs 2023 tarihinde ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendine ait gayrimenkulleri satışa çıkarmaya devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan toplam 9 konutun satışı için 4 Mayıs 2023 tarihinde ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, gelir sağlamak amacıyla taşınmazlarını satışa çıkarmaya devam ediyor.

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi'nde bulunan toplam 9 konutun satışı için 4 Mayıs 2023 tarihinde ihaleye çıkacak.

TOPLAM 9 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILIYOR

İstekliler; ihale şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 14. katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ulaşabilecek. Gerçekleştirilecek ihale, ABB TV hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

9 konutun satışa çıkarılacağı ihale için istenen bilgi ve belgeler ise şu şekilde:

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

- İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Beyan

İstekliler, detaylı ihale bilgilerine, " https://www.ankara.bel.tr/duyurular/cankaya-ilcesi-guney-park-sitesi-9-adet-konutsatis-ihale-ilani-411 " adresi üzerinden ulaşabilecek.