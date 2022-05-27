Ankara Birlik Tiyatrosu, Expo'21 İçin Hatay'da - Haberler

Ankara Birlik Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Mahzuni Şerif" adlı oyun Arsuz EXPO alanında sanatseverlerle buluştu. Ali Öztunç'un "Devr-i Mahzuni" kitabından uyarlanan ve Mahzuni Şerif'in hayatını ele alan oyun, alana gelen yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

İzleyenler tarafından beğeniyle takip edilen oyun sonunda gösteriye katılan sanatseverler oyuncuları ayakta alkışladı. HBB Genel Sekreter Yardımcısı Taygun Cantürk, oyun sonunda sanatçılara emeklerinden dolayı çiçek hediye etti. Sanatsal etkinliklerin iki bölgede devam ettiğini belirten Cantürk, alanı dolduran vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın selamlarını iletti ve oyunculara duygu dolu anlar yaşatan oyun için teşekkür etti.