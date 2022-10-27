Ankara Adliyesi önünde toplanan TTB üyeleri ile polis arasında gerginlik Yerel Haberler Ankara Adliyesi önünde toplanan TTB üyeleri ile polis arasında gerginlik Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sevk edildiği Ankara Adliyesi önünde toplanan TTB üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı. Ankara Adliyesi önünde toplanan TTB üyeleri ile polis arasında gerginlik ANKARA - Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın sevk edildiği Ankara Adliyesi önünde toplanan TTB üyeleri ile polis arasında gerginlik yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından hakkında soruşturma başlattığı TTB Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı dün İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Fincancı Ankara Adliyesi'ne sevk edilirken, adliye çevresinde çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis ile adliye önünde toplanan TTB üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Ankara Adliyesi Ankara Yerel Haberler

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