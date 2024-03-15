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ANDA Derneği Kayseri'de Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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ANDA Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından Ramazan ayında kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi'nde her gün 600 kişilik yemek çıkartılarak vatandaşın iftar sofralarına sunuluyor. Dernek üyeleri aynı zamanda çocukları eğlendirerek Ramazan ayını daha da anlamlı hale getiriyor.

ANDA Derneği Kayseri Temsilciliği tarafından Ramazan ayında kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi'nde her gün 600 kişilik yemek çıkartılarak vatandaşın iftar sofralarına sunuluyor.

ANDA Derneği Kayseri İl Temsilciliği; Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kurulan Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi'nde her gün çıkarılan sıcak yemeklerle vatandaşın iftarını açmalarını sağlayan dernek üyeleri; aynı zamanda kurulan ekiplerle iftar sonrasında çocukları eğlendiriyor. Ramazan Ayı'nda yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren ANDA Derneği Kayseri İl Temsilcisi Şevket Doğan; "Bu yıl Kayseri'de misafirlerimizi ağırlıyoruz. Günlük 600 kişilik yemek hizmetimiz var. Şehrimizin belirli yerlerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gönüllü arkadaşlarımızla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Aşevi'mizde yapılan yemekleri gönderiyoruz. Aynı zamanda Tavlusun Mahallesi'nde bulunan derneğimizde de 300 vatandaşımızı ağırlıyoruz. ANDA Derneği olarak ülkenin birçok yerinde iftar programları yapıyoruz. İftar çadırımız ve ailelere verdiğimiz hizmet Ramazan ayı boyunca devam edecek" dedi.

Eski Ramazanları yaşatmak için de derneklerinde etkinlikler düzenlendiğini sözlerine ekleyen Doğan; "Aşevinin yanı sıra vatandaşlarımıza gıda kolisi şeklinde de yardımlarımız devam ediyor. Diğer birimlerimizdeki arkadaşlarımız da eski Ramazan'ları yaşatmak için akşamları derneğimizde program yapıyor. Ayrıca 'ANDA Mahallemizde' şenlikleri yapacağız. Herkes evine sıcak yemek götürsün, çocuklarımız gülsün diye hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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