Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Vali Çiftçi, bir dönem Erzurum'da de görev yapan Anayasa Mahkemesi Üyesi Yılmaz Akçil nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yılmaz Akçil, daha önce Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. - ERZURUM