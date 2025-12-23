Haberler

Anayasa Mahkemesinden sendikal haklar adına emsal karar

Güncelleme:
Anayasa Mahkemesi, Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenin öğle arası nöbet tutmaması nedeniyle verilen kınama cezasının sendika hakkını ihlal ettiğine hükmetti. Mahkeme, öğretmenlerin dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarının göz ardı edilerek verilen cezayı hak ihlali olarak değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi, Türk Eğitim Sendikası'nın aldığı karar doğrultusunda Türk Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenin öğle arası nöbet tutmaması nedeniyle hakkında verilen kınama cezasının sendika hakkını ihlal ettiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesinin kararıyla, sendika kararına dayanılarak gerçekleştirilen toplu eylemlerin Anayasa'nın 51. maddesi kapsamında sendikal faaliyet olduğu ortaya konuldu.

Karara konu olayda, tam gün eğitim yapan bir okulda görevli öğretmen, üyesi olduğu sendikanın aldığı karar doğrultusunda öğle arası nöbet görevini yerine getirmemiş, bu gerekçeyle hakkında disiplin soruşturması başlatılarak kınama cezası verilmişti. İlk derece ve bölge idare mahkemeleri cezayı hukuka uygun bulmuştu.

Anayasa Mahkemesi ise bu yaklaşımı hak ihlali olarak değerlendirdi.

Kararda; öğretmenlerin dinlenme, beslenme ve ibadet gibi temel insani ihtiyaçlarının göz ardı edilerek verilen kesintisiz nöbet görevinin, sendikal eylemin meşru gerekçesini oluşturduğu vurgulandı.

Yüksek Mahkeme, disiplin cezasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığını belirterek, idarenin ve yargı mercilerinin sendika kararının gerekçelerini hiç değerlendirmeden cezaya dayanak yapmasının ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Bu karar, kamu çalışanlarının sendikal faaliyet kapsamında gerçekleştirdikleri toplu eylemler nedeniyle disiplin cezası ile karşı karşıya bırakılmalarının hukuka aykırı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Eğitim-Sen'in, üyelerinin insan onuruna yakışır çalışma şartları ve sendikal haklarının korunması yönündeki mücadelesi, Anayasa Mahkemesi kararıyla bir kez daha haklı bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
