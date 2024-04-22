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Anaokulu öğrencileri Polis Haftası'nda polislerle buluştu

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Düzce'de anaokulu öğrencileri Polis Haftası çerçevesinde Çatana Polis Karakolunu ziyaret etti. Polislerle bir araya gelen öğrenciler, polislik mesleğini tanıdı ve trafik kuralları hakkında bilgiler aldı.

DÜZCE (İHA) – Polis haftası çerçevesinde anaokulu öğrencileri Çatana Polis karakolunda polisler ile bir araya geldi.

Düzce'de anaokulu öğrencileri Polis Haftası çerçevesinde polislik mesleğini yakından tanımak, polislere moral olmak için Çatana Polis Karakolunu ziyaret etti. 72 ana okul öğrencisi öğretmenleri ile birlikte karakolda hem polislerle hem de trafik polisleri ile bir araya geldi. Polislik mesleğini sevdirmek amacıyla karakol tanıtımı yapılırken, minik öğrenciler polis ağabeyleri ile uzun süre sohbet etti. Trafik polisler ise minik öğrencilere trafik kuralları ile ilgili bilgiler verirken, velilerine trafikte uyarılarda bulunmaları için düdük hediye etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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