Anaokulu Öğrencileri Gümüşhane Üniversitesi'nde Kurabiye Yapma Etkinliği Gerçekleştirdi

Gümüşhane'de anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Gümüşhane Üniversitesi'nde mutfağa girdi ve kendi yaptıkları kurabiyeleri afiyetle yedi.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün uygulama mutfağında gerçekleştirilen etkinlik renkli anlara sahne oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Turizm Haftası'nın aynı haftaya denk gelmesi sebebiyle hazırlanan etkinliğe 22 anaokulu öğrencisi minik katıldı.

Uygulama mutfağına girerek önlüklerini giyen minik öğrenciler fakültenin akademisyenleri ve öğrencilerinin de yardımıyla kendi kek ve kurabiyelerini yaptı. Minik aşçıların hazırladıkları kek ve kurabiyeler daha sonra pişmesi için fırına verildi. Etkinliğin sonunda minikler kendi yaptıkları kek ve kurabiyeleri afiyetle yediler.

Anaokulu öğrencileriyle birlikte böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olmaktan dolayı çok mutluluk duyduğunu ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Handan Çam, "Anaokulu öğrencilerimizin Gümüşhane Üniversitesi'nde bizlerle birlikte bir etkinlikte olması bizleri çok mutlu etti. Turizm Fakültesi'nin gastronomi mutfağında birlikte yemek yaparak 23 Nisan ve Turizm Haftası olması sebebiyle de bir arada bulunmamız ayrıca çok önemli hale geldi. Küçüklerimizin bizim üniversitemizi şenlendirmesi bizimle ve hocalarımızla yemek yapması bizi çok mutlu etti. Hepsi konsantre bir şekilde yemek yaptılar, yapmış oldukları yiyecekleri de yiyecekler. Profesyonel bir mutfakta olmaları onları çok heyecanlandırdı. Etkileşimde olmaları, öğrencilerimizle bir arada bu etkinliği yapmış olmaları kendilerini de ayrıca motive etti diye düşünüyorum. Hepsi gülüyordu hepsi çok mutluydu ve eğleniyorlardı" dedi.

"Kurabiyeleri yemek için biraz soğumaları gerekti"

Kurabiyeleri yemek için sabrettiklerini söyleyen Yusuf Alparslan Fıçıcı (6), "Bugün buraya kurabiye yapmak için geldik. Kurabiyeleri yemek için biraz soğumaları gerekti ama sabır dediğiniz bir imtihandır. Sabrederseniz istediğiniz her şey olabilir. Sabır gerek, ilham gerek, beslenmek gerek. Beslenmek gerek ki sağlıklı olasın. Önce malzemeleri birer birer dizdik, sonra malzemeleri dökerek kaşıkla birazcık çırptık. Sonra onları yuvarlayıp yuvarlayıp hazırladık. Sonra tepsiyle fırına koyduk. Çok eğlendim" ifadelerini kullandı.

Asel Damla (6) ise, "İlk önce kurabiyeyi yapacağımız malzemeleri ekledik sonra da çikolata yaptık çok eğlendik" dedi. - GÜMÜŞHANE