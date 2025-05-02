1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor

1 yıldır yol kenarlarında! Aynı anda 4 araca ceza kesebiliyor
İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı
'Peri masalı'nın hayalet şatoları! 13 sanığın 885 yıla kadar hapsi isteniyor

'Peri masalı'nın hayalet şatoları! İşte 13 sanık için istenen ceza

Anaokulu Öğrencileri 112 Acil Servisi Ziyaret Etti

Anaokulu Öğrencileri 112 Acil Servisi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki anaokulu öğrencileri, 112 Acil sağlık personeli ile tanışarak ambulansları ve tıbbi cihazları yakından inceledi. Acil durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgiler aldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 112 Acil sağlık personeli, anaokulu öğrencilerine hizmetleri hakkında bilgiler vererek ambulans tanıtımı yaptı.

Serdivan ilçesinde anaokulu öğrencileri, 112 Başhekimliği Araç Amirliği'ni ziyaret ederek ambulansları yakından tanıdı, tıbbi cihazlar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, 4 yataklı ambulans, 4x4 ambulans ve normal ambulansı yakından inceleyerek merak giderdi. Ziyaret sırasında, Serdivan 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli Batuhan Keskin, acil durumun ne olduğu, acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansın çalışma sistemi, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi hususlarında bilgiler verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.