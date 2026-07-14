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Anamur'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz anma programı

Anamur'da Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine 15 Temmuz anma programı
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Mersin'in Anamur ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında, hain darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliğiyle bertaraf edildiği anlatıldı. Programda sinevizyon gösterimi, öğrenci etkinlikleri, İlçe Müftüsünün konuşması ve dua yapıldı, ardından dondurma ikram edildi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı düzenlendi. Programda öğrencilere 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin birlik ve beraberliği sayesinde bertaraf edildiği anlatıldı.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Tekeliler Camii Yaz Kur'an Kursunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sinevizyon gösterimiyle başladı. Etkinlikte, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan hain darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla nasıl engellendiği öğrencilere aktarıldı.

Program kapsamında Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler de katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Programda konuşan Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, 15 Temmuz'un milletin birlik ve beraberliğinin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi FETÖ mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkması sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır. Çanakkale'de ve Milli Mücadelede olduğu gibi milletimiz, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tek yürek olmuş, iman ve cesaretiyle hainlere geçit vermemiştir. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." dedi.

Programın sonunda, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitler için dua edildi. Etkinlik, öğrencilere dondurma ikram edilmesiyle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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