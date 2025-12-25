Haberler

Anamur'da şivlilik geleneği miniklerle yaşatıldı

Güncelleme:
Mersin'in Anamur ilçesinde, Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen şivlilik geleneği etkinliğine katılan çocuklar, bu köklü Anadolu geleneğini yaşatmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtılırken, kültürel mirasın aktarılması vurgulandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla yüzyıllardır sürdürülen şivlilik geleneği, çocukların yoğun katılımıyla yaşatıldı.

Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, düzenlenen etkinlik kapsamında geleneksel şivlilik yürüyüşüne katılarak bu köklü Anadolu geleneğini uygulamalı olarak deneyimledi. Programda çocukların sevinci ve heyecanı dikkat çekerken, etkinlik kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sundu.

Etkinliğe Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, Kur'an kursu öğreticileri ve veliler katıldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler ve ikramlar dağıtıldı. Müftü Fidan, şivlilik geleneğinin paylaşma, dayanışma ve manevi değerleri çocuklara kazandıran önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Öte yandan Regaib Kandili dolayısıyla Anamur İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından kadınlara yönelik özel bir program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda üç ayların ve Regaib Kandilinin anlam ve önemine dikkat çekildi, dualar edildi ve ilahiler seslendirildi.

Program, Kur'an kurslarında okunan hatimlerin duasıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
